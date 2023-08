Manchester United: Transfer-Überraschung bei Mason Greenwood?

In der zurückliegenden Woche gab United die Trennung von Greenwood bekannt. "Alle Beteiligten, einschließlich Mason, sind sich der Schwierigkeiten bewusst, die eine Fortsetzung seiner Karriere bei Manchester United mit sich bringt", heißt es in einem Statement des Klubs.

Mason Greenwood: AS Roma dementiert Transfer-Gerüchte

In der jüngeren Vergangenheit ist Greenwood unter anderem mit einem Wechsel in die Serie A verbunden worden. Insbesondere die AS Roma, wo Ex-United-Coach Jose Mourinho (60) das Zepter schwingt, sollte großes Interesse am Engländer bekundet haben.

Laut der italienischen Tageszeitung Il Tempo wiesen die Römer die Gerüchte um Greenwood jedoch entschieden zurück. Somit bleiben dem Noch-Angreifer Manchesters wohl nicht mehr viele Optionen.

United läuft beim Verkauf des früheren Three-Lions-Stars wiederum die Zeit davon. Am 1. September schließt bekanntermaßen das diesjährige Sommer-Transferfenster. Danach könnte Greenwood, dessen Vertrag im Old Trafford erst 2025 endet, den Verein erst wieder im kommenden Winter verlassen.

