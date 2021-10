Premier League : Mauro Icardi schließt Wechsel nach Newcastle kategorisch aus

Mauro Icardi schloss sich im September 2019 als Leihspieler Paris Saint-Germain an, bevor er im darauffolgenden Jahr fest verpflichtet wurde. Während die erste Saison in Frankreich mit 12 Toren aus 31 Pflichtspielen relativ erfolgreich verlief, machten dem Stürmer in der Spielzeit 2020/2021 einige Verletzungen und eine Covid-Infektion zu schaffen.

Nach der kürzlichen Verpflichtung von Lionel Messi spielt Icardi hinter Mbappe, Neymar und dem eben genannten Neuzugang nur noch eine untergeordnete Rolle bei PSG. Sein Reservisten-Status nährt Spekulationen über eine Flucht aus der französischen Hauptstadt.