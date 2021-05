Premier League : Mourinho-Wechsel überraschte Carlo Ancelotti

Jose Mourinho (58) heuert zur neuen Saison bei der Roma an. Dieser Wechsel hat nicht wenige Fans überrascht. Auch Carlo Ancelotti (61) hat die Meldung nicht erwartet.

Nein, damit habe er nicht gerechnet, sagte der Cheftrainer des FC Everton vom CORRIERE DELLO SPORT auf Mourinhos neue Stelle angesprochen. "Niemand hat es getan."

Mourinho war vor knapp zwei Wochen bei den Tottenham Hotspur entlassen worden. In einem Interview erklärte The Special One daraufhin, er werde auf den richtigen Verein mit der richtigen Kultur warten.

Nur wenige Tage später unterschrieb Mourinho bis 2024 bei der Roma. Dort beerbt er seinen Landsmann Paulo Fonseca, der das Ziel Champions-League-Qualifikation verpasst hatte.

Was können die Giallorossi von Mourinho erwarten? Ancelotti: "Er bringt Begeisterung, Wissen und Persönlichkeit mit. Er ist ein großartiger Trainer. Ich habe ein wirklich gutes Verhältnis zu ihm." Er habe Mourinho nach Bekanntgabe des Deals gratuliert, The Special One habe ihm gedankt.