Premier League : Nabil Fekir soll beim FC Everton die James-Lücke füllen

Der FC Everton zeigt nach Informationen von Estadio Deportivo Interesse an dem französischen Nationalspieler von Betis Sevilla. Bereits im Januar will der Traditionsverein angeblich versuchen, Fekir in den Goodison Park zu holen.

Fekir steht seit 2019 in Andalusien unter Vertrag und ist seitdem der überragende Spieler des Vereins. Der Präsident von Betis kündigte jüngst an, den Vertrag mit seinem Star über 2023 hinaus verlängern zu wollen.