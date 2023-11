Pascal Groß liebäugelt mit Bundesliga-Rückkehr: "Habe ich immer offen gesagt"

Pascal Groß (32) steht seit 2017 bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag und erlebte beinahe parallel zum Klub einen steilen Aufstieg, der kürzlich in dem Höhepunkt seines Nationalmannschafts-Debüts mündete. In einem Interview erklärt der Brighton-Star nun, dass er gerne wieder in die Bundesliga zurückkehren würde.

Lange spielte Pascal Groß unter dem Radar vieler Fans. Das lag vermutlich daran, dass er seit 2017 in England bei Brighton & Hove Albion spielt und damit von den meisten nicht tagtäglich gesehen wird. Zudem waren seine Stationen in Deutschland nicht bei unbedingt großen Klubs.

Die meisten Spiele dort absolvierte er für den FC Ingolstadt, 165 insgesamt und erzielte dabei 17 Tore und 40 Vorlagen. Zudem spielte er noch für TSG Hoffenheim und den Karlsruher SC. Spätestens seit seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft im September dürfte er jedoch auch international auf dem Schirm sein.

Groß über Bundesliga-Rückkehr: "Habe ich ja schon immer gesagt"

Durch seine Leistungen in Brighton wird er in England ohnehin sehr geschätzt. In 228 Spielen für die Seagulls steuerte er als zentraler Mittelfeldspieler 70 Torbeteiligungen bei. Trotzdem könnte er sich in Zukunft offenbar durchaus eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen.

"Das habe ich ja schon immer offen gesagt. Das Sportlerleben ist nicht immer ganz planbar, aber mein Ziel war schon, in die Bundesliga zurückzukehren", sagte er im Gespräch mit dem Kicker. Allerdings müsse eine Rückkehr in die Bundesliga für Groß wirklich Sinn ergeben und zudem alles passen.

Groß noch bis 2025 bei Brighton unter Vertrag

"Da gehört mehr dazu, als das erstbeste Angebot anzunehmen. Dann hätte ich dieses Jahr schon wieder in Deutschland spielen können", betonte der 32-Jährige. Erst im April verlängerte er seinen Vertrag in Brighton bis 2025. Wann ein Wechsel wirklich Thema werden könnte, bleibt offen.

"Ich bin glücklich hier in Brighton, wir spielen international. Und die Premier League ist meiner Meinung nach super interessant, weil man jede Woche an seine Grenzen gehen muss", erklärte Groß.

Verwendete Quellen

kicker.de