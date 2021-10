Premier League : Neuer Job: Claudio Ranieri übernimmt wohl den FC Watford

Claudio Ranieri heuert in Kürze wohl wieder in der Premier League an. Wie Sky Italia vermeldet, hat der Italiener mit dem FC Watford Einigkeit bezüglich einer Zusammenarbeit erzielt.

Die Hornets hatten sich erst am Sonntag von ihrem Aufstiegstrainer Xisco getrennt, der nach nur sieben Punkten aus sieben Spielen und nach der 0:1-Niederlage gegen Leicester City seinen Platz räumen musste.