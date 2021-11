Premier League : Newcastle United auf Trainersuche: Überraschende Entscheidung steht bevor

Nach der Entlassung von Steve Bruce sucht Newcastle United eifrig nach einem Nachfolger. In der nächsten Länderspielpause wollen die neuen Besitzer ihren starken Mann präsentieren – und treffen offenbar eine überraschende Entscheidung.

Der neu angeordnete Vorstand drängt darauf, Emery in der kommenden Länderspielperiode offiziell als neuen Trainer vorzustellen. Außerdem sei Newcastle bereit, eine hohe Ablöse zu zahlen, um Emery aus seinem noch bis 2023 datierten Vertrag beim FC Villarreal auszulösen.

Newcastle United hat offenbar einen neuen Favoriten auf die Nachbelegung des momentan vakanten Trainerpostens. Nach Sport1-Informationen befindet sich Unai Emery in der Gunst des saudischen Konsortiums, das die Magpies vor Kurzem übernommen hat, inzwischen ganz oben.

Emery hat das Gelbe U-Boot, wie Villarreal im Fußballsprech gerne genannt wird, im Juli 2020 übernommen und in seiner ersten Saison sensationell die Europa League gewonnen sowie den Klub erst zum vierten Mal in seiner Historie in die Champions League geführt.