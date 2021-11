Premier League : Nuno Espirito Santo plant schnelle Rückkehr: Premier League oder Ligue 1?

Nuno Espirito Santo will sich von seinem Rausschmiss bei Tottenham Hotspur nicht aus der Bahn werfen lassen und schaut sich deshalb schon wieder nach einem neuen Posten um. Die Sun schreibt, dass der Portugiese gerne so schnell wie möglich wieder einen Klub in der Premier League übernehmen würde.

Dort betreute er schon vier Jahre lang erfolgreich die Wolverhampton Wanderers. Espirito Santos Engagement im Norden Londons sollte dann allerdings nur vier Monate andauern. Anfang des Monats war der 47-Jährige vorzeitig aus seinem Spurs-Traineramt entlassen worden.