Premier League Trainer-Gehälter: Guardiola kassiert am meisten - Kloppo ist ihm auf den Fersen

Guardiola ist der Topverdiener der Premier-League-Trainer - Jürgen Klopp belegt den zweiten Rang - Foto: / Getty Images

Dass die Spieler in England bedeutend mehr verdienen als zum Beispiel in der Bundesliga, ist allgemein bekannt. Doch auch die Trainer nagen nicht gerade am Hungertuch. Gravierende Unterschiede sind aber offenbar selbst bei den Übungsleitern nicht zu vermeiden.

Die britische Boulevardzeitung The Sun hat sich einmal die Mühe gemacht, 19 der 20 Trainergehälter aus der Premier League aufzulisten. Das Schlusslicht in dieser Kategorie bildet wenig überraschend Steve Cooper (42) von Aufsteiger Nottingham Forest, der ein relativ bescheidenes Jahreseinkommen in Höhe von 1,71 Mio. Euro einstreicht. Der frühere Leipzig-Coach Jesse Marsch (48) kann da schon deutlich mehr protzen. Der US-Amerikaner bekommt von Leeds United jährlich vier Mio. Euro auf sein Konto überwiesen. Damit belegt er dennoch nur den 16. Rang. Für die Top Ten müsste Marsch mindestens 5,71 Mio. Euro einstreichen. Über diese Summe dürfen sich die früheren Nationalspieler Steven Gerard (42, Aston Villa) und Frank Lampard (44, Everton) sowie David Moyes (59, West Ham) freuen, die allesamt den 9. Platz in der Gehaltsliste einnehmen.

Einen Rang darüber wartet ein Name, der den meisten Bundesliga-Fans noch ein Begriff sein sollte: Ralph Hasenhüttl (55). Der FC Southampton lässt sich die Dienste des Österreichers 6,86 Mio. Euro pro Saison kosten.

Jürgen Klopp verdient beim FC Liverpool knapp 18 Millionen Euro brutto - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com