Arsenal : Renato Sanches: Ex-Bayern-Flop beim FC Arsenal heiß begehrt

Nach Informationen des Onlineportals 90Min haben die Gunners den 23-Jährigen auf ihren Einkaufszettel gesetzt und bereits Kontakt zu Sanches' Arbeitgeber bezüglich eines möglichen Transfers aufgenommen.

Der Golden Boy-Sieger von 2016 steht in Lille noch bis 2023 unter Vertrag. In der kommenden Saison spielt er mit dem Überraschungsmeister der Ligue 1 in der Champions-League-Gruppenphase.

Sollte Arsenal den Europameister von 2016 von einem Wechsel nach Nordlondon überzeugen, wäre es für den Mittelfeldakteur nach seiner Ausleihe von Bayern München an Swansea City (2017/2018) der zweite Versuch, in der Premier League durchzustarten.

Bayern München hatte Renato Sanches nach der EM 2016 für über 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet. Beim deutschen Rekordmeister konnte der Youngster aber nicht überzeugen. 2019 wurde er für 20 Mio. an OSC Lille abgegeben.