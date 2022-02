Premier League : Richarlison: "Carlo Ancelotti hätte Everton in die Champions League geführt"

Carlo Ancelotti (62) verließ den FC Everton im vergangenen Sommer Hals über Kopf in Richtung Real Madrid. Stürmer Richarlison bedauert den Abschied des Italieners.

Ancelotti hatte im Dezember 2019 bei den Toffees unterschrieben. Im Sommer 2020 holte er in James Rodriguez einen strauchelnden Superstar von Real und brachte ihn wieder in die Spur. Laut Richarlison habe Ancelotti "gut zur Mannschaft gepasst" und "es geschafft, sie besser zu machen. Er hat auch James Rodriguez geholt, der sehr geholfen hat."

Im Januar zogen die Klub-Bosse die Reißleine und setzte Benitez nach schwachen Ergebnissen und einem miserablen Punkteschnitt von 1,14 vor die Türe. Frank Lampard übernahm und holte zwei Siege aus den ersten vier Spielen.

Anstatt um Europa League oder Champions League zu spielen, schwebt Everton als Tabellen-16. der Premier League in Abstiegsgefahr. Richarlison (24, Vertrag bis 2024) hat höhere Ziele, strebt aber aktuell keinen Vereinswechsel an, sondern will mit Everton Erfolge feiern.

"Ich möchte mit Everton in der Champions League spielen und nicht zu einem anderen Verein gehen", sagte der Südamerikaner. Verantwortlichen und Fans will der 24-Jährige Freude bereiten: "Ich möchte die Liebe, die sie mir zeigen, zurückgeben und auch auf dem Platz helfen." Mit Everton wolle er Vereinsgeschichte schreiben.