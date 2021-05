Premier League : Roy Hodgson beendet Trainerkarriere

Roy Hodgson wird seine Karriere als Fußballtrainer nach Ablauf dieser Saison offiziell beenden. Damit einher geht die Nichtverlängerung seines auslaufenden Vertrags beim Premier-League-Klub Crystal Palace.

"Nach mehr als 45 Jahren als Trainer habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, mich von den Strapazen des Premier-League-Fußballs zu lösen", lässt Hodgson im Zuge der offiziellen Bekanntmachung verlauten. Er habe jetzt das Gefühl, dass "der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist, von meiner Verantwortung als Vollzeit-Manager zurückzutreten".

Hodgson geht mit Crystal Palace somit in seine letzten beiden Partien. Am Mittwoch (20 Uhr) geht es gegen den FC Arsenal, am Sonntag (17 Uhr) steht zum Abschied das Auswärtsspiel gegen den FC Liverpool, den er 2010/11 trainierte, an.