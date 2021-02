Premier League : Thierry Henry vor England-Rückkehr - Arsene Wenger reagiert überrascht

Vor gut zwei Wochen trennte sich der AFC Bournemouth von Jason Tindall, weil die Verantwortlichen das Saisonziel, die sofortige Rückkehr in die Premier League, in Gefahr sehen. Die Cherries stehen in der Championship lediglich auf Platz 6.

Mit Patrick Vieira und Thierry Henry sollen bereits erste Gespräche über eine Zusammenarbeit geführt worden sein. Eine Entscheidung dürfte demnächst bekanntgegeben werden. Arsene Wenger trainierte das Duo einst beim FC Arsenal.

Bei BEINSPORTS zeigte sich der Elsässer überrascht darüber, dass Henry bereit sei, das Engagement in Bournemouth anzutreten, weil er doch aktuell und noch bis Ende des Jahres beim kanadischen Major-League-Soccer-Teilnehmer CF Montreal beschäftigt sei.