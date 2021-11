FC Southampton : Der neue Gareth Bale? Theo Walcott lobt Valentino Livramentos

"Er hat sich komplett verändert, was schön zu sehen ist, wenn man mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen spielt, er ist nicht mehr so schüchtern und ängstlich auf dem Platz, er strahlt ein bisschen mehr Präsenz aus", berichtet Walcott.

Walcott kehrte im letzten Jahr zum FC Southampton zurück, wo er seine ersten Erfahrungen als Profifußballer sammelte. Valentino Livramentos Spielweise lässt ihn an seine Anfangszeit im St. Mary's Stadium und an einen früheren Mannschaftskollegen denken: "Wisst ihr was, er erinnert mich ein kleines bisschen an Gareth Bale, als er als Außenverteidiger den Durchbruch schaffte."