Premier League : Raphinha-Deal: West Ham-Eigentümer öffnet Brieftasche ganz weit

West Ham United belegt in der Premier League momentan den fünften Rang. Die Londoner liegen nur einen Punkt hinter dem Vierten, Manchester United. Damit die Londoner noch an den Red Devils vorbeiziehen und sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte für die Champions League qualifizieren, soll noch im Winter ein begehrter Spieler geholt werden.