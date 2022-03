Ukrainer bangt um seine Liebsten : Andrij Yarmolenko: West Ham besorgt um Familiensituation des Ex-Dortmunders

Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat Europa und die ganze Welt erschüttert. Dem Fußball gelingt es in diesen Tagen kaum, von dieser Tragödie abzulenken. Besonders schwer zu ertragen ist der Militärkonflikt für Spieler wie Andrij Yarmolenko, der in seiner Heimat um die Familie bangt.

Verein mit starker Botschaft

West Ham versucht derweil alles, um den ehemaligen Dortmunder (2017 bis 2018; 6 Tore und 6 Vorlagen in 26 Spielen) in dieser schweren Zeit unter die Arme zu greifen. Vor dem Ligaspiel gegen Wolverhampton liefen seine Teamkameraden beim Warmmachen etwa in seinem Trikot auf. Später hielt Mitspieler Declan Rice das Jersey mit der Nummer 7 in die Luft, was vom gesamten Publikum mit Applaus quittiert wurde.

Yarmolenkos Verein, der vor dem Wolverhampton-Match einige Worte an die Menschen in der Ukraine richtete, ist trotz aller Bemühungen ein wenig ratlos. "Wir möchten Yarmolenko mehr Hilfe und Unterstützung anbieten", erklärte David Moyes. "Aber wir wissen auch nicht, was wir tun können. Das ist auf der ganzen Welt so."