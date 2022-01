Premier League : Rafa Benitez meldet sich nach Entlassung - Rooney bald neuer Everton-Coach?

Beim FC Everton endete am Sonntag die Amtszeit von Coach Rafa Benitez. Die 1:2-Auswärtsniederlage gegen Abstiegskandidat Norwich City war der Tropfen, der das Fass für die Klubbosse zum Überlaufen brachte. Ein würdiger Abschied wurde danach nur einseitig vollzogen.

In einem nicht einmal 40 Wörter langem Statement gab der Verein die Entlassung des Spaniers bekannt. In dieser Bekanntmachung bedanken sich die Toffees mit keiner Silbe für die Anstrengungen des erfahrenen Trainers, der sich nach seiner Aussage einer Mammutaufgabe stellte.

Philippe Coutinho: So hoch ist die Kaufoption von Aston Villa

Das Engagement beim FC Everton wurde von den Fans von Anfang an kritisch beäugt, weil der 61-Jährige von 2004 bis 2010 im Dienste des Erzrivalen, dem FC Liverpool, stand. Nach einem guten Saisonstart, in dem die Toffees 13 Punkte aus fünf Partien holte, vergaßen einige Anhänger ihre Vorbehalte. Als in der Folge aber nur noch eins von 13 Matches gewonnen werden konnte, kippte die Stimmung wieder.