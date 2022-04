Premier League : Youri Tielemans: Leicester City legt Preis für Liverpool- Transferziel fest

Youri Tielemans (24) hat jüngst klargestellt, dass er in der neuen Saison Champions League spielen will. Das wird er mit Leicester City nicht können. Daher deutet vieles auf einen Vereinswechsel hin. Die kolportierten Interessenten wie der FC Liverpool müssten für den Belgier allerdings tief in die Tasche greifen.