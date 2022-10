80 Millionen: Spanien-Juwel Yeremy Pino in die Premier League?

Yeremy Pino steht in Villarreal noch langfristig unter Vertrag - Foto: / Getty Images

Yeremy Pino hat sich mit seinen Leistungen im Trikot des FC Villarreal in die Notizbücher der großen Clubs gespielt. Ein Verein aus der Premier League könnte bald schon ernst machen.

Der auf Las Palmas geborene Pino unterzeichnete kurz nach seinem Debüt für die Seleccion einen langfristigen Vertrag bis 2027. Dass der Youngster so lange beim gelben U-Boot bleibt, glauben aber die wenigsten Beobachter.

Seine Leistungen brachten ihm bereits vor einem Jahr das Debüt in der spanischen Nationalmannschaft ein. Luis Enrique ließ den Rechtsaußen insgesamt sechsmal von der Leine, zuletzt beim wichtigen 1:0-Auswärtserfolg der Spanier gegen Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo.

Yeremy Pino ist eines der größten Offensivtalente des spanischen Fußballs. Für Villarreal kommt der 19-Jährige bereits auf 88 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore erzielte und sechs weitere vorbereitete.

Villarreal winken 80 Millionen Euro für Yeremy Pino

Der FC Chelsea zeigt laut The Telegraph Interesse an Yeremy Pino. Der Preis für den Shooting-Star hätte es in sich: 80 Millionen Euro beträgt seine Ausstiegsklausel, für weniger würde Villarreal seinen wertvollsten Profi (Marktwert: 40 Millionen Euro laut Transfermarkt.de) dem Vernehmen nach nicht abgeben.