Rückkehr nach Brasilien: Ronaldo will Real Valladolid verkaufen

Im vergangenen Sommer löste Ronaldo eine Wette ein. Nachdem Real Valladolid den Aufstieg in die Primera Division geschafft hatte, radelte er den Jakobsweg von Valladolid bis zum Pilgerort Santiago de Compostela. Knapp 450 km war er mit dem E-Bike unterwegs.

Nach Informationen der spanischen Digitalzeitung Relevo will Ronaldo, der als Profi sowohl von FC Barcelona als auch für Real Madrid spielte, seine Aktien an den Mann bringen. Da der Wert des Klubs seit dem Einstieg des zweimaligen Weltmeisters deutlich gestiegen ist, winkt dem 46-Jährigen ein millionenschwerer Gewinn.

30 Millionen Euro legte Ronaldo 2018 für die Übernahme von 51 Prozent der Anteile an Real Valladolid auf den Tisch. Später erhöhte er seine Anteile um weitere 21 Prozent. Nun steht ein Verkauf der Aktienmehrheit im Raum.

Ronaldo will Spanien den Rücken kehren und wieder mehr Zeit in Brasilien verbringen - Foto: Rickymats / Dreamstime.com

Warum will Ronaldo Real Valladolid verkaufen?

Der Aufsteiger spielt bisher eine gute Rolle in der ersten Liga. Nach 14 Spielen belegt der Verein aus der 300.000 Einwohner-Stadt einen gesicherten Mittelfeldplatz. Warum will Ronaldo seinen Verein also verkaufen?

Laut Relevo will der Südamerikaner wieder mehr Zeit in Brasilien verbringen, wo seine Kinder leben. "Madrid ist meine Heimat, aber ich denke oft darüber nach, nach Brasilien zurückzukehren", sagte Ronaldo bereits vor Monaten. Damals sprach der Superstar von einem möglichen Umzug in zwei Jahren. Nun scheinen sich seine Abschiedspläne beschleunigt zu haben.

Ronaldo auch Besitzer von Cruzeiro

Sollte Ronaldo Real Valladolid tatsächlich verkaufen, müsste er sich um mangelnde Aufgaben keine Sorgen machen. Seit 2021 ist Ronaldo Eigentümer des brasilianischen Traditionsvereins Cruzeiro, der im vergangenen Sommer nach dreijähriger Abstinenz in die erste Liga zurückkehrte.

Ronaldo hatte für Cruzeiro in den 90er-Jahren 58 Spiele absolviert und 56 Tore geschossen, ehe er 1994 nach Europa wechselte und bei PSV Eindhoven anheuerte.