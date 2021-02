Primera Division : Alexander Isak glänzt mit Hattrick – Barça schaut genau hin

Der ehemalige Dortmunder (2017 bis 2019; BVB verfügt über eine Rückkaufoption) steht laut der Fachzeitung SPORT auf der Liste von Barça-Sportdirektor Ramon Planes. Isak ist nach dem Abschied von Luis Suarez einer der Kandidaten für eine Neubesetzung der Sturmmitte.

Isak steht bei Real Sociedad noch bis 2024 unter Vertrag. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu den Basken traf der 21-Jährige 16-mal im ersten Jahr.

In seine zweite Saison der Primera Division startete Isak mit einer Torflaute, doch spätestens seit seinem Hattrick gegen Alaves (4:0) am vergangenen Wochenende stimmt seine Bilanz wieder: 12 Saisontore markierte Isak in 20 Partien. Mit La Real belegt er nach 24 Spieltagen den fünften Tabellenplatz.