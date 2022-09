Real Sociedad Alexander Isak: Rekord-Neuzugang beerbt den Ex-Dortmunder

Nach Informationen der Sporttageszeitung Marca steht Real Sociedad vor der Verpflichtung des nigerianischen Nationalstürmers Umar Sadiq (25, Vertrag bis 2025) von UD Almeria. Der Mittelstürmer ist in Europa bereits weit rumgekommen. 2013 wechselte er aus seiner Heimat in die Jugendabteilung von Spezia Calcio, ehe er 2016 für 2,5 Millionen Euro zum AS Rom transferiert wurde.

Nach Leihstationen bei Spezia, Bologna, Torino, Breda, den Glasgow Rangers und Perugia legte Partizan Belgrad zwei Millionen Euro Ablöse für Umar Sadiq auf den Tisch, 2020 zog er für neun Millionen Euro nach Almeria weiter wo er sich ebenso treffsicher (43 Tore, 19 Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 84 Spielen) wie in Belgrad (23 Treffer und 19 Assist in wettbewerbsübergreifend 52 Pflichtspielen) präsentierte.