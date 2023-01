Altmeister David Silva winkt neuer Vertrag

David Silva feiert am Freitag seinen 37. Geburtstag, sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Geht es nach Real Sociedads Trainer, sollte der Altmeister auch im kommenden Jahr für La Real auflaufen.

"David ist großartig, ich werde nicht müde zu wiederholen, dass er sehr wichtig für mich, für die Mannschaft und für den Verein ist", sagt Imanol Alguacil über den Welt- und Europameister.

David Silva kehrte im Sommer 2000 nach zehn Jahren bei Manchester City zurück nach Spanien und heuerte bei Real Sociedad an. 2022 verlängerte er seinen Vertrag um eine Spielzeit, Ende Juni kommenden Jahres läuft das Arbeitspapier aus.

Der 125-malige Nationalspieler kommt für die Basken noch immer regelmäßig zum Einsatz, wenn auch nicht mehr über 90 Minuten. Imanol Alguacil spricht sich trotz der gesunkenen Spielzeit des Altmeisters für eine weitere Zusammenarbeit aus.

"Ich würde ihm zweifelsfrei einen neuen Vertrag geben, wenn er das will", erklärt der Übungsleiter. David Silva zeige so starke Leistungen, dass er noch immer in der Nationalmannschaft spielen könne, so Alguacil.