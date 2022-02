Europa League : Anthony Martial trifft erstmals für Sevilla - Jesus Navas feiert Comeback

Der FC Sevilla hat einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Europa League gemacht. Gegen Dinamo Zagreb holten die Andalusier am Donnerstagabend in den Play-offs der KO-Runde einen 3:1-Erfolg. Anthony Martial feierte eine Premiere, Jesus Navas seine Rückkehr auf den Rasen.

Anthony Martial, die Leihgabe von Manchester United, erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit seinen ersten Treffer für Sevilla (45. +1) zum Endstand, nachdem er in der Primera Division bisher in zwei Auftritten nur einmal als Vorbereiter in Erscheinung getreten war, aber selbst noch nicht getroffen hatte.

Ivan Rakitic (13., Elfmeter) hatte die Mannschaft von Coach Julen Lopetegui in Führung gebracht, ehe Mislav Orsic (41.) den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt und Lucas Ocampos (44.) Sevilla wieder in Führung gebracht hatte.