Primera Division : Athletic Bilbao: Unai Simon vor rundem Jubiläum gegen Barça

Athletic Bilbao gastiert am kommenden Wochenende beim FC Barcelona. Für Keeper Unai Simon wird die Partie im Camp Nou zum Jubiläumsspiel.

Der spanische Nationaltorhüter wird gegen Barça sein 100. Spiel in der Primera Division absolvieren. Sein Debüt hatte er am 20. August 2018 im heimischen San Mames gegen Leganes gefeiert.

Mit seinen bald 100 Ligaspielen ist das Eigengewächs in der Liste der Athletic-Rekordkeeper auf dem elften Rang zu finden. Der 24-Jährige kann in den nächsten Jahren einige seiner Vorgänger überholen. Gregorio Blasco (113 Einsätze), Imanol Etxeberria (120) und Iñaki Lafuente (128) sind in Reichweite.

Die meisten Ligaspiele für Athletic hat Carmelo Cedrún (334) absolviert. Auf den weiteren Plätzen folgen Gorka Iraizoz (315), Raimundo Perez Lezam a (197), Juanjo Valencia (172) und Andoni Zubizarreta (169).