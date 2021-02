Primera Division : Copa del Rey: Barça erwischt harten Brocken

Der FC Barcelona bekommt es im Halbfinale der Copa del Rey mit Europa-League-Sieger FC Sevilla zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag.

Die Katalanen treten zunächst zu Hause an, das Halbfinal-Rückspiel findet in Andalusien statt. Athletic Bilbao trifft im zweiten Halbfinale auf Levante. Die Partien werden am 9./10. Februar und 2./3. März ausgetragen.

Das Endspiel steigt am 17. April im Estadio de La Cartuja (Sevilla). Zwei Wochen zuvor wird zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao der Pokalsieger der Saison 2019/2020 ermittelt. Das Endspiel 2020 war coronabedingt verschoben worden.