Pokal-Auslosung : Copa del Rey: Barça mit Derby gegen Pokalschreck

Am Freitag ergab die Pokal-Auslosung in Spanien das Duell zwischen Barcelona und UE Cornella. Für den Rekord-Pokalsieger wird es eine kurze Dienstreise. Cornellas Stadion befindet sich in unmittelbarer Nähe der Spielstätte von Barcelonas Lokalrivale Espanyol.

Der Drittligist sorgte unlängst für Schlagzeilen, als man LaLiga-Tabellenführer Atletico Madrid in der zweiten Runde eliminierte.

Real Madrid bekommt es mit Alcoyano zu tun. Der Drittligist sorgte ebenfalls für eine Überraschung, in der zweiten Runde wurde Erstligist Huesca rausgeworfen. Die Spiele werden am 16./17. und 20./21. Januar 2021 ausgetragen.

Dritte Runde Copa del Rey