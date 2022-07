Primera Division Edinson Cavani und FC Villarreal einigen sich auf Zusammenarbeit

Der FC Villarreal scheint mit Edinson Cavani einen echten Hochkaräter an Bord holen zu können. Bevor man sich final die Hände reicht, muss aber erst noch ein Verkauf getätigt werden.

Edinson Cavani und der FC Villarreal sind im gemeinsamen Austausch offenbar ziemlich weit. Laut der Marca hat sich der 35-Jährige dazu bereit erklärt, sich dem Gelben U-Boot anzuschließen – eine grundsätzliche Einigung liegt vor.

Villarreals Präsident Fernando Roig hatte erst in der vorigen Woche betont, dass zunächst Spieler verkauft werden müssen, um neues Personal präsentieren zu können. Das liegt unter anderem daran, dass Villarreal in der kommenden Saison nicht mehr an der Champions League, sondern der Conference League teilnehmen wird.