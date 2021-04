Primera Division : Emerson macht sich keine Gedanken um Barça und PSG

Wo Emerson (22) in der kommenden Saison Fußball spielt, steht in den Sternen. Der Rechtsverteidiger von Betis Sevilla lässt sich deshalb aber nicht aus der Ruhe bringen.

"Wir haben zehn wichtige Spiele und wir wollen so viele Punkte holen wie möglich. Wenn die Saison vorbei ist, werde ich anfangen, über meine Zukunft nachzudenken", so der Brasilianer.

Emerson, der derzeit von Barcelona an Betis Sevilla verliehen ist, wird nicht nur bei Barça, sondern auch bei Arsenal und Paris Saint-Germain als neuer Rechtsverteidiger gehandelt.

"Ich sehe, was in der Presse steht, aber ich bin hundertprozentig fokussiert. Ich denke nicht an Barcelona oder die anderen Mannschaften, ich denke nur an Betis", stellt der 22-Jährige klar.