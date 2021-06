Primera Division : Erster Neuzugang für Xabi Alonso: Real Sociedad schnappt sich U21-Nationalspieler

In der letzten Saison hatte Real Sociedad mit etwas mehr als 26 Jahren einen der jüngsten LaLiga-Kader. An der Entwicklung jünger Spieler wollen die Basken anknüpfen und haben im Zuge dessen die Verpflichtung von Peter Pokorny bekanntgegeben.

Der 19-Jährige Slowake kommt von RB Salzburg und erhält in San Sebastian einen Vertrag bis 2024. Eingeplant ist der defensiv-zentrale Mittelfeldspieler zunächst in der zweiten Mannschaft, die von keinem Geringeren als Xabi Alonso trainiert wird und jüngst in die zweite Liga aufstieg.

"Ich bin hocherfreut, mich Real Sociedad anzuschließen", schreibt Pokorny in den sozialen Medien. Der Rechtsfuß war in der letzten Saison von Salzburg innerhalb der österreichischen Bundesliga an SKN St. Pölten ausgeliehen. Dort war Pokorny, der die slowakische U21-Nationalmannschaft teilweise als Kapitän anführt, mit 32 Pflichtspieleinsätzen Stammspieler.