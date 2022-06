Athletic Bilbao Ex-Barça-Coach Ernesto Valverde winkt Rückkehr zur Alten Liebe

Am Freitag geht es um die Zukunft von Athletic Bilbao. Die Mitglieder des baskischen Traditionsvereins wählen einen neuen Präsidenten. Klar ist bereits: Sollte Iñaki Arechabaleta gewinnen, steht Marcelo Bielsa als neuer Trainer in den Startlöchern.

Die Gegenkandidaten Ricardo Barkala und Jon Uriarte haben andere Pläne. Beide sollen sich nach Informationen der Sportzeitung AS auf Ernesto Valverde als neuen Cheftrainer festgelegt haben. Der 58-Jährige kennt den Klub in und auswendig, war bereits unter Jupp Heynckes als Assistenzcoach angestellt und trainierte die Zweitvertretung und in der Jugendabteilung.

Von 2003 bis 2005 war Athletic Bilbao zudem die erste Profistation des Übungsleiters. Es folgten Anstellungen bei Espanyol Barcelona, Piräus, Villarreal und Valencia, ehe er von 2013 bis 2017 erneut in Bilbao anheuerte.