Kinderstiftung : Ex-Barça-Profi Ivan Rakitic übernimmt Botschafter-Job

Der ehemalige Barça-Profi Ivan Rakitic engagiert sich ab sofort für die Kinderstiftung der UEFA, für die er zukünftig als Botschafter in Erscheinung treten wird.

Der ehemalige kroatische Nationalspieler wird sich zukünftig an Initiativen der Stiftung beteiligen und für ihre Arbeit werben. "Es macht mich sehr stolz, der UEFA-Stiftung anzugehören", erläutert der Ex-Barça-Profi, der seit dieser Saison für den FC Sevilla aufläuft.

Und weiter: "Ich freue mich wirklich sehr darüber. Ich bekomme so viel Verantwortung, allen zu zeigen, dass wir Spieler gemeinsam mit der UEFA-Stiftung viel erreichen und vor allem Kindern überall auf der Welt Freude bereiten können. Als Vater zweier Töchter bin ich mir bewusst, wie wichtig es ist, ein Lächeln auf den Gesichtern von Kindern zu sehen."

Auf dem Platz läuft es für Rakitic ebenfalls gut. Für Sevilla absolvierte er in dieser Saison bereits 33 Pflichtspiele mit fünf Toren und drei Vorlagen. Am Samstag (16.15 Uhr) misst er sich in LaLiga mit seinem alten Arbeitgeber Barça.