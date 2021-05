Betis Sevilla : FC Arsenal und Barça interessiert: Nabil Fekir reagiert auf Gerüchte

Fekir macht kein Geheimnis daraus, dass ihm die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb eine Entscheidung, seinen bis 2023 wenn möglich zu erfüllen, wesentlich leichter machen würde. Vor allem der FC Barcelona und der FC Arsenal sollen an Fakir interessiert sein.

"Kann das Spielen im Europapokal einen Einfluss haben? Es ist immer wichtig, in Europa zu spielen. Ich habe in der Champions League und in der Europa League gespielt, ich möchte wieder dort spielen", so Fakir. "Mein Name taucht unter den Kandidaten auf, die gehen wollen? Im Moment ist die wirtschaftliche Situation in allen Vereinen kompliziert. Wir werden am Ende der Saison sehen."