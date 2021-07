Primera Division : FC Sevilla: Jerome Boateng und Ozan Kabak im Visier

Die Sport Bild berichtet, dass die Andalusier 17 Millionen Euro Ablöse für Kabak an Absteiger Schalke 04 zahlen wollen. Die Königsblauen planen, ihren Innenverteidiger zu verkaufen, er wurde zuletzt mit Vereinen aus England in Verbindung gebracht

Crystal Palace und Leicester City sollen sich nach Kabak erkundigt haben. In der vergangenen Rückrunde war der türkische Nationalspieler bereits in England aktiv, auf Leihbasis beim FC Liverpool konnte aber nicht restlos überzeugen.

Beim FC Sevilla wird das Potenzial des 21-Jährigen offenbar hoch eingeschätzt. Sportdirektor Monchi hat ihn als Ersatz für Jules Kounde (22) ins Visier genommen.

Der französische Nationalverteidiger flirtet mit dem FC Chelsea. Wie Sport1 in Erfahrung gebracht haben will, steht Kounde vor einem Wechsel an die Stamford Bridge. Interesse an Kounde wird auch Real Madrid nachgesagt. Der 22-Jährige wird Andalusien wohl verlassen.