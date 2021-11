Primera Division : FC Villarreal feiert: Shootingstar Yeremy Pino bindet sich langfristig

Yeremy Pino sieht seine Zukunft beim FC Villarreal, der am Montag die Vertragsverlängerung bis 2027 mit seinem Juwel bekanntgab. Medienberichten zufolge ist im Zuge dessen die Ausstiegsklausel von 35 auf 80 Millionen Euro angehoben worden.

"Ein sehr glücklicher Tag für mich und meine Familie! Danke an all die Menschen, die mir seit meiner Ankunft geholfen haben", schreibt Pino, der seit 2019 für Villarreal spielt. "Ich habe immer gewusst, dass ich am richtigen Ort bin, und das möchte ich auch weiterhin sein."