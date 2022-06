Vertrag bei Celta Vigo läuft aus Fenerbahce und Co.: 5 Klubs jagen Ex-BVB-Hoffnungsträger Emre Mor

Emre Mor (24) startete in den vergangenen Monaten nach durchwachsenden Jahren im Trikot von Karagümrük durch. Die Folge: Der türkische Offensivspieler, der sich einst bei Borussia Dortmund nicht durchsetzen konnte, wird von mehreren Vereinen umworben.

Emre Mor kam 2016 mit großen Vorschusslorbeeren für knapp zehn Millionen Euro von Nordsjaelland zu Borussia Dortmund. Das Supertalent konnte die schwarzgelben Verantwortlichen aber nicht davon überzeugen, eine langfristige Zusammenarbeit einzugehen.

BVB verkauft Emre Mor 2017 mit Gewinn

Ein Jahr nach seiner Ankunft wurde der gebürtige Däne für 13 Millionen Euro an Celta Vigo verkauft. Zwei Spielzeiten später gaben die Galicier Emre Mor auf Leihbasis an Galatasaray ab. Wenig später folgte ein Leihgeschäft mit Olympiakos Piräus. Seit dem vergangenen Sommer ist der 15 -fache türkische Nationalspieler an Karagümrük verliehen.

Beim Tabellensiebten der Süper Lig-Saison 2021/2022 wusste der 24-Jährige zu überzeugen, kommt wettbewerbsübergreifend auf zehn Scorerpunkte (sechs Tore, vier Vorlagen) in 29 Partien. Diese Leistungen haben Begehrlichkeiten geweckt.