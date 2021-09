Primera Division : Hector Bellerin: "Wechsel zu Betis Sevilla ein wahrgewordener Traum"

Hector Bellerin verlässt den FC Arsenal nach zehn Jahren und heuert bei Betis Sevilla an. Was für manchen Beobachter vielleicht als Rückschritt betrachtet werden könnte, löst beim Rechtsverteidiger Begeisterung aus.

Bellerin war in den vergangenen Jahren auf der rechten Abwehrseite der Gunners gesetzt. Verletzungsprobleme sorgten allerdings für ein Formtief des ehemaligen Barça-Jugendspielers, der bei Betis wieder an seine Glanzzeiten anknüpfen will.