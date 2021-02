Primera Division : "Ich würde lügen": Dani Olmo liebäugelt mit Spanien-Rückkehr

Einst ließ sich Dani Olmo in der weltberühmten Nachwuchsakademie La Masia des FC Barcelona ausbilden. Früher oder später, so sagt er es in einem Interview, kann er sich eine Rückkehr nach Spanien vorstellen.