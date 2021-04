Athletic Bilbao : Inaki Williams' kleiner Bruder gibt sein Debüt für Athletic Bilbao

Nico Williams sorgte bisher nur bei der zweiten Mannschaft von Athletic Bilbao für Wirbel. Am Mittwochabend gab der jüngere Bruder von Inaki Williams sein Debüt bei den Profis.

Die Williams-Familie wird das Spiel zwischen Athletic Bilbao und Real Valladolid für immer in Erinnerung behalten. Nicht etwa wegen dem Ergebnis, das mit 2:2 so gar nicht nach dem Gusto der Basken in die Wertung ging.

Profitrainer Marcelino verhalf Nico Williams am Mittwochabend zu seinem halbstündigen LaLiga-Debüt. Der 18-Jährige stand damit erstmals gemeinsam mit seinem acht Jahre älteren Bruder Inaki Williams auf dem Platz.

Nico soll in Bilbao ebenso wie seinem Bruder die Zukunft gehören. Sein Vertrag ist noch langfristig bis 2024 datiert und enthält eine Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro. Für die zweite Mannschaft kommt er im laufenden Betrieb auf starke 15 Torbeteiligungen in 18 Spielen.

"Es ist eine Freude für meinen Bruder, für mich und für meine Familie, dass ich mein Debüt geben kann und hoffentlich kann ich weiterhin Minuten mit meinem Bruder zusammenspielen", frohlockte Nico Williams. "Wir müssen weiter arbeiten. Ich bin super glücklich, dass ich debütieren konnte, auch wenn es schmerzt, das Spiel nicht gewonnen zu haben."