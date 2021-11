FC Sevilla : Jesus Navas fällt lange aus – Sevilla-Kapitän verpasst Duelle mit Real Madrid und Barça

Nach Informationen von Mundo Deportivo steht für den 46-fachen spanischen Nationalspieler eine zweimonatige Zwangspause (Oberschenkelverletzung) an.

Navas zog sich die Verletzung beim 1:2 gegen OSC Lille am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase zu. Für den 35-Jährigen kam in der 65. Spielminute Gonzalo Montiel in die Partie.