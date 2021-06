Primera Division : Jesus Navas unterschreibt Rentenvertrag beim FC Sevilla

Jesus Navas stand bereits 563-mal im Trikot des FC Sevilla auf dem Rasen. In den kommenden Jahren werden wohl noch einige Spiele hinzukommen.

Wie der Verein aus Andalusien über seine Webseite sevillafc.es mitteilte, unterzeichnet der 46-fache spanische Nationalspieler einen Vertrag bis 2024. Bei Vertragsende wird Navas 38 Jahre sein.

Trotz seines Alters war Jesus in der vergangenen Saison, in der sich Sevilla mit dem vierten Tabellenplatz für die kommende Champions-League-Saison qualifizierte, Leistungsträger in der Mannschaft von Coach Julen Lopetegui.