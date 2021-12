Primera Division : "Mein kleiner Bruder": Juan Miranda freut sich über Erfolg von Gavi

"Er war so etwas wie mein kleiner Bruder", berichtet Juan Miranda der katalanischen Sporttageszeitung Mundo Deportivo. "Er kam zwei Jahre nach mir in den Verein. Er kam ebenfalls aus Sevilla von Betis, da hatte ich ihn natürlich auf dem Schirm."

Gavi heuerte als Elfjähriger in La Masia an, Miranda wechselte bereits im Alter von neun Jahren aus der Jugend von Betis nach Katalonien. Beide liefen sich in Barcelonas Jugendschmiede ebenso wie im Stützpunkt der spanischen (Nachwuchs-)Nationalmannschaft über den Weg. Der Linksverteidiger schaffte es bei Barça nicht endgültig in die erste Mannschaft, er kam nur auf vier Partien und wurde zunächst an Schalke 04, dann an Betis Sevilla verliehen.