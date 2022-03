Primera Division : Nabil Fekir: Keiner fliegt häufiger vom Platz – Barça-Star gleichauf

Nabil Fekir (28) ist der größte Star im Kader von Real Betis Sevilla. Der Franzose macht allerdings nicht nur positiv von sich reden, sondern fliegt häufiger vom Platz als jeder andere Spieler in Europas Top-Ligen.

Am Sonntag gewann Betis Sevilla das umkämpfte Duell gegen Athletic Bilbao mit 1:0. Den Treffer des Tages erzielte Borja Iglesias in der 20. Spielminute. Die Führung mussten die Andalusier vor allem in der Schlussphase mit großer Mühe verteidigen.

Nach der 80. Spielminute waren sie nur noch zu zehnt unterwegs. Nabil Fekir hatte nach einem Foul gegen Iker Munian die Rote Karte gesehen. Für den Nationalspieler war es bereits der vierte Platzverweis seit seiner Ankunft in der Primera Division im Sommer 2019. Keiner flog in Europas Top5-Ligen seitdem häufiger vom Feld als Fekir.

