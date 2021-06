Primera Division : La Liga: Rayo Vallecano steht als dritter Aufsteiger fest

Die Mannschaft aus Madrid setzte sich im Finalrückspiel um den Aufstieg mit 2:0 gegen den FC Girona durch. Die beiden Kontrahenten stiegen 2019 gemeinsam aus La Liga ab und erhofften sich in dieser Saison die Rückkehr ins Oberhaus. Für Rayo Vallecano erfüllte sich dieser Traum.

Da das Hinspiel zu Hause mit 1:2 verloren ging, trat die Mannschaft von Andoni Iraola als Außenseiter in Girona an. Der Trainer stellte für das Rückspiel von einem 4-2-3-1 auf ein 3-4-3 um.

Die offensive Umstellung zahlte sich bereits in der siebten Minute aus, als Álvaro García zum 1:0 einnetzte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgte dann Mittelfeldspieler Óscar Trejo für den Endstand.

Die Gäste haben aus dem Hinspiel ihre Lehren gezogen und blieben nach dem 2:0 weiterhin konzentriert. In der ersten Partie lagen sie bis zur 41. Minute nämlich ebenfalls in Führung, bis Girona das Spiel mit zwei Toren in wenigen Minuten drehte.