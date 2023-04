LaLiga-Legende Joaquin (41) hört auf – einen Rekord hat er noch im Blick

Joaquin hängt seine Schuhe am Saisonende an den Nagel - Foto: / Getty Images

Routinier Joaquin von Betis Sevilla hat seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt. Mit 41 Jahren hängt die lebende Vereinslegende ihre Schuhe an den Nagel. Vorher will er allerdings noch einen Rekord aufstellen.

Joaquin macht Schluss. Am Mittwoch teilte der Offensivspieler von Real Betis mit, dass die laufende LaLiga-Spielzeit seine letzte sein wird. Gerührt erklärte der 41-Jährige in seiner Videobotschaft: "Ich habe diese Farben in unserem Stadion Benito Villamarin 13 Jahre verteidigt. Es ist an der Zeit zu sagen, dass das meine letzte Saison ist."

"23 Jahre lang habe ich versucht, meinen Fußball in Kunst zu verwandeln, damit sich Generationen daran erinnern. Jetzt ist es an der Zeit, meine Schuhe an den Nagel zu hängen, und damit auch meine Kunst", führte der Routinier aus.

Er werde sich aber nicht endgültig verabschieden, sondern an der Seite von Real Betis bleiben," denn Real Betis ist mein Leben." Er werde weiterhin emotional dabei sein. "Nur auf andere Art und Weise".