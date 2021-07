Primera Division : Langfristiger Vertrag: Alexander Isak bindet sich an Real Sociedad

Seit seinem Wechsel nach Spanien hat Alexander Isak eine hervorragende Entwicklung genommen. Dieser will er in den kommenden Jahren bei Real Sociedad anknüpfen.

Die Erfolgsgeschichte von Alexander Isak bei Real Sociedad soll noch viele Jahre fortgeschrieben werden. Der hochtalentierte Angreifer verlängert seinen Vertrag bei La Real vorzeitig bis 2026. Das gab der Europa-League-Teilnehmer offiziell bekannt. Der ursprüngliche Kontrakt wäre bis 2024 gültig gewesen.

Für Real Sociedad ist das ein starkes Zeichen. Isak nahm seit seinem 2019er-Wechsel von Borussia Dortmund nach San Sebastian eine äußerst starke Entwicklung genommen und in 89 Pflichtspielen 33 Tore erzielt. Vorzeigbar war vor allem die letzte Saison, in der ihm 17 Treffer in 34 Ligaspielen gelangen.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich bei La Real weitermachen kann. Es ist ein großartiger Verein, ich fühle mich hier geliebt und hoffe, dass ich noch viele Jahre mit diesem Team Spaß haben kann", erklärt Isak seine Verlängerung.

Damit entschied sich der 21-Jährige auch gegen das Interesse anderer Klubs. In den letzten Wochen wurde über einen Wechsel zu den absoluten Topadressen Real Madrid, FC Liverpool, FC Chelsea und FC Liverpool diskutiert. Kurz vor der Verlängerung kaufte Real Sociedad die Rückkaufklausel ab, die der BVB besaß.