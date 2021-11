Primera Division : Liebe zu Villarreal: Pau Torres erklärt Absage an Tottenhan

Pau Torres hätte im vergangenen Sommer in die Premier League wechseln und sein Gehalt deutlich aufhübschen können, der spanische Nationalspieler zog allerdings einen Verbleib beim FC Villarreal vor. Seine Entscheidung begründet er nun in einem Interview.

Tottenham war bereit, 60 Millionen Euro Ablöse für Pau Torres an Villarreal zu überweisen. Das gelbe U-Boot hätte seinen Leistungsträger ziehen gelassen, der Innenverteidiger lehnte ein Wechsel allerdings ab.

"Der Reiz, mit dem Verein aus meiner Stadt in der Champions League zu spielen war größer", begründete der spanische Nationalspieler seine Absage an die Spurs. "Dies ist erst das vierte Mal, dass Villarreal die Champions League erreicht hat. Das zeigt, wie schwer es ist. Ich habe immer davon geträumt, mit meinem Verein in diesem Wettbewerb anzutreten."