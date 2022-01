Primera Division : Lucas Ocampos und Co.: Sevilla schickt vier Stars zur Albiceleste

Der Copa-America-Sieger hat sich bereits für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert, kann die abschließenden Länderspiele der Südamerika-Qualifikation gegen Chile und Kolumbien also relativ entspannt angehen.

Die Albiceleste tritt am 28. Januar zu Hause gegen Chile und am 2. Februar auswärts in Kolumbien ohne ihren größten Star an: Lionel Messi verzichtet nach überstandener Corona-Infektion auf eine Reise zur Nationalmannschaft.