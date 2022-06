Primera Division Marcelo Bielsa bestätigt Gerüchte um Athletic Bilbao

Beim baskischen Traditionsverein Athletic Bilbao stehen in Kürze Präsidentschaftswahlen an. Sollte Inaki Arechabaleta die Wahl am Freitag gewinnen, kehrt mit Marcelo Bielsa ein alter Bekannter zurück ins San Mames.

"Im März hatte ich Kontakt mit Inaki Arechabaleta und er schlug mir diese Möglichkeit vor. Es ist eine große Verantwortung, der Trainer des Athletic Club zu sein", erklärt Bielsa. Er habe Arechabaleta aber zunächst geraten, weiter auf Chefcoach Marcelino zu setzen.

Marcelino erklärte allerdings Ende Mai, dass er seinen am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Diese Entscheidung führte bei Bielsa zum Umdenken und dazu, Arechabaleta "eine positive Antwort zu geben."