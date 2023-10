Meilenstein für Pepe Reina: Ex-Bayern-Keeper überflügelt Iker Casillas

Der ehemalige Bayern-Torwart Pepe Reina (41) bestritt am Donnerstag beim 1:0-Heimsieg seines Klubs FC Villarreal gegen Rennes sein 187. Spiel in europäischen Wettbewerben. Der 41-Jährige avanciert damit zum alleinigen Rekordhalter unter den Spaniern und lässt Real-Legende Iker Casillas (42) hinter sich.

Pepe Reina stieg am vergangenen Donnerstag zum Spanier mit den meisten Einsätzen in europäischen Wettbewerben auf (187, einer mehr als Iker Casillas) und krönte seinen Rekord mit einem vereitelten Elfmeter in der 90. Minute.

Wichtiger Sieg für Villarreal

Der 41-Jährige hielt somit den 1:0-Heimsieg für den FC Villarreal in der Europa League gegen Rennes fest. Das gelbe U-Boot zeigte nicht gerade eine berauschende Vorstellung und war nach einem Tor des ehemaligen Leipzigers Alexander Sorloth (27) in der ersten Halbzeit in Führung gegangen.

Durch den 1:0-Sieg konnte Villarreal am zweiten Spieltag der Europa League die ersten Punkte einfahren und steht nun mit drei Zählern auf Platz drei in der Gruppe, hinter Panathinaikos (vier Punkte), die Villarreal am ersten Spieltag 2:0 geschlagen hatten, und Rennes (ebenfalls drei Punkte). Der israelische Klub Maccabi Haifa ist mit einem Punkt das Schlusslicht in der Gruppe F.